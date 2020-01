Cagliari, resta in Rianimazione la bimba colpita da meningite: “Condizioni stabili”

Le condizioni cliniche della piccola colpita da meningite sono stabili. La bimba, di appena 14 mesi, è stata trasportata venerdì notte dalla casa nella quale vive, in un paesino dell’Oristanese, sino all’ospedale Brotzu. A quattro giorni di distanza dai primi sintomi (febbre alta e convulsioni) la pico ma sta meglio. Non è in pericolo di vita e i medici continuano a tenerla sotto costante attivazione. L’uliimo bollettino ufficiale parla, appunto, di “condizioni stabili”. Nessun miglioramento ma anche nessun peggioramento, insomma. Domani avverrà la tipizzazione sierologica, un esame medico che serve per individuare il ceppo virale interessato. Intanto, “un campione è stato inviato all’Istituto superiore di sanità per un ulteriore studio genomico”, informano dalla direzione generale del primo ospedale della Sardegna.