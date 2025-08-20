Colpo fallito in un supermercato di viale La Playa a Cagliari. Un 34enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari con l’accusa di rapina impropria.

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe forzato una porta sul retro per introdursi nel punto vendita, dove ha sottratto generi alimentari e prodotti di consumo per un valore di circa 225 euro. Scoperto da un addetto alla sicurezza, avrebbe reagito spintonandolo con violenza nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Determinante l’arrivo di una pattuglia dell’Arma, che ha sorpreso il ladro ancora durante l’aggressione, riuscendo a bloccarlo e a recuperare la refurtiva.

Dopo le formalità di rito, il 34enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina.