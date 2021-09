Cagliari, ragazzino attraversa fuori dalle strisce e viene colpito dal bus: soccorso dal 118

Paura in via Dante a Cagliari. Un ragazzino ha attraversato la strada lontano dalle strisce pedonali proprio mentre stava passando il filobus della linea 31 del Ctm. L’impatto, fortunatamente, non è stato forte, il piccolo ha rimediato qualche escoriazione ad un braccio e alle gambe. L’autista si è subito fermato e, insieme ad altri passanti ed alla madre, ha prestato i primi soccorsi al giovane. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, alla fine il minorenne è stato trasportato al Policlinico di Monserrato in codice verde.