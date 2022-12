Cagliari, raffica di segnalazioni contro gli incivili dei rifiuti: “Abbandonano anche mastelli e siringhe”

Mastelli abbandonati, rifiuti a go go e le pericolosissime siringhe. A Cagliari quella della spazzatura abbandonata è ancora una grossa problematica. Nel mese di novembre 2022 numerosi sono stati i sopralluoghi, i presídi e gli appostamenti effettuati dalla polizia e dai servizi preposti. Svariati i ritrovamenti di mastelli abbandonati riconducibili anche ad attività cessate, gli abbandoni di sacchi a ridosso dei raccoglitori di indumenti usati e no (da via Masaccio a via Farina, da piazza Yenne a via Cavallo, da via Angioy a via Mainas, da via Cimabue a via Sant’Alenixedda, da via Salaris a via Utzeri, da via Sant’Ignazio a via Della Resistenza), i reperimenti di numerose siringhe in varie zone della città. E, con l’approssimarsi delle festività Natalizie, appare ancora più importante e rilevante la collaborazione dei cittadini per supportare l’mministrazione comunale nelle attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Sempre più numerose e determinanti sono le segnalazioni da parte di cittadini che collaborano perché venga salvaguardato sia il decoro, che l’igiene della città di Cagliari: “Riceviamo decine di segnalazioni ogni settimana, spesso correlate dalle fotografie, da tutte le zone della città”, afferma l’assessore all’Igiene del suolo, Alessandro Guarracino. “I cittadini contattano spesso direttamente la polizia Locale. Invito tutti a continuare a segnalare sempre i rifiuti abbandonati”. Infatti, grazie anche a queste segnalazioni il servizio Igiene del Suolo e la ditta appaltatrice che gestisce il sito “Cagliari Porta a Porta”, appositamente istituito per contrastare i comportamenti scorretti agevolando le comunicazioni col Comune, riescono a intervenire e a bonificare le aree tempestivamente. Determinante anche il costante impegno della polizia Ambientale. Oltre a effettuare quotidiani controlli in tutta la città, il Servizio svolge anche attività di accertamento e verifica, sia su esposti, che su video e filmati acquisiti.

Purtroppo, il fenomeno di abbandono dei rifiuti rallenta ma non si arresta. Proseguono anche le esposizione errata dei mastelli, di uso improprio dei cestini gettacarte, tutti sanzionabili come prevede la legge. Contestualmente, sono state comminate numerose sanzioni, sia a utenze domestiche, che non domestiche. Inoltre, è stata intimata ai trasgressori la pulizia di determinate aree. E poi, sono state avviate proposte di chiusura, nei confronti di attività commerciali, a seguito di reiterate infrazioni alle norme regolamentari.