Cagliari, pusher 25enne beccato con la droga e un coltello in viale Europa: scattano le manette

Un 25enne cagliaritano è finito in manette per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato fermato da una pattuglia delle Fiamme Gialle del comando provinciale mentre, in viale Europa a Cagliari, si trovava a bordo della sua auto: dopo un primo momento di resistenza fisica da parte del ragazzo, i f inanzieri hanno trovato 12 3 grammi di marijuana, 1250 euro in contanti e un coltello. In casa, il giovane aveva altri 647 grammi di “erba” e 3265 euro, provento dello spaccio. Il pusher, su disposizione del magistrato di turno, è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti , detenzione di arma bianca e resistenza a pubblico ufficiale : sottoposto a giudizio per diret tissima , è stato condannato, previo patteggiamento e con sospensione della pena, a 18 mesi di reclusione e quattromila euro di multa .