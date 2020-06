Cagliari, pulizie in via Timavo: addio alle vecchie carcasse d’auto

Facevano parte del paesaggio tra via Timavo e via Is Mirrionis. Ora non più. Sono state rimosse le carcasse d’auto dal cortile degli alloggi erp. “Ora in via Timavo, a due passi dalla ospedale di Is Mirrionis. Il Comune rimuove relitti e discariche in vista della sistemazione del cortile”, scrive Enrica Anedda Endrich, consigliere comunale Fdi e presidente della commissione Cultura, “il prossimo passo la pulizia delle cantine dei palazzi di proprietà del Comune”.