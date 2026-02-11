Cagliari, disagi al Pacinotti: ieri in via Liguria l’istituto è rimasto senza corrente elettrica, “non siamo stati avvisati e non eravamo organizzati per le mancanze”. “Termosifoni spenti, distributori automatici di acqua e cibo fuori uso, acqua non potabile e ascensori out”: la denuncia degli studenti. “Nemmeno le campanelle, in caso di emergenza, avrebbero suonato”.

Hanno deciso di raccontare quanto accaduto ieri per segnalare i disagi che si sono creati senza la corrente elettrica a scuola: tutto buio, anche in classe, e seguire le lezioni, tra l’altro, “al freddo” non è stato piacevole. “Non ci siamo portati cibo e acqua perché prendiamo ciò che ci serve dalle macchinette ma nemmeno quelle funzionavano”.

Contattata da Casteddu Online la scuola fa però sapere che: “La situazione è stata costantemente monitorata. Sicuramente non è vero che mancava l’acqua corrente. Il riscaldamento era in funzione, è partito regolarmente ma poi nell’arco della mattinata quando è mancata la corrente i termosifoni si sono pian piano raffreddati. Gli ascensori ovviamente non funzionavano, ma comunque, a prescindere dall’emergenza di ieri, gli studenti con disabilità anche temporanee sono collocati al piano terra. Ovviamente il disservizio legato al non funzionamento dei distributori automatici può aver causato qualche malumore, ma è comunque un servizio aggiuntivo della scuola. È stata contattata la Città Metropolitana che ci ha comunicato che a fine mattinata sarebbe stata ripristinata la corrente elettrica. Le condizioni igienico sanitarie erano comunque garantite e nel primo pomeriggio le attività didattiche si sono svolte regolarmente”.