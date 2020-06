Cagliari, promozioni per coppie e rate per curarsi i denti: boom cliniche low cost

C’è chi le chiama “low cost”, i prezzi esposti sulle vetrate o rintracciabili con pochi clic su internet sono differenti da quelli dei dentisti tradizionali. Un nuovo ponte, una panoramica, un semplice sbiancamento dentale o una pulizia di tutta la bocca: le tariffe ballano su cifre non certo elevate: poche decine di euro per avere nuovamente denti puliti, poco più di un “centone” per canini, molari e denti del giudizio bianchi come il latte. A Cagliari sono varie le cliniche che operano già da anni, e alcuni nomi si possono trovare anche in altre città d’Italia. Numeri verdi o “classici” con prefisso sono quasi sempre liberi, e dall’altro capo del telefono le informazioni non vengono certo lesinate. Qualche esempio? C’è chi propone la pulizia dei denti a meno di quaranta euro, “ma solo se siete in due”. In caso contrario, gli euro da scucire sono ventinove. Lo sbiancamento dei denti? Poco più di cento euro, eseguito da dentisti e personale medico qualificato. Durata? “Un’ora, ovviamente in poltrona”, spiega, gentilmente, la signorina che risponde dal banco informazioni di una delle cliniche aperte da più tempo. E per il pagamento, c’è la possibilità di chiedere una finanziaria: “Basta che porti carta d’identità, tessera sanitaria, la sua ultima busta paga e l’Iban per l’addebito. Abbiamo un consulente in sede”. Una frontiera non tanto nuova, ma che continua comunque a riscuotere un certo successo tra chi ha urgenza di una cura dentale di qualunque tipo e va alla ricerca di prezzi, almeno stando agli annunci, più bassi rispetto a uno studio dentistico “classico”.

E il “mistero” sui prezzi proposti, che sarebbero più contenuti rispetto a un privato, in alcuni casi viene spiegato così: “Accediamo a una serie di scontistiche perchè abbiamo più punti”. Non solo: su internet basta digitare “dentista cagliari prezzi” per imbattersi in vari siti di network di dentisti convenzionati privati: “Noi facciamo solo da tramite, il dentista fa i preventivi basandosi sui nostri listini”, informa un uomo dopo aver richiamato il possibile paziente sul suo numero di cellulare dopo che quest’ultimo ha telefonato a un numero verde: “Certo, è possibile richiedere una finanziaria, o anche dilazionare il pagamento dopo un acconto iniziale”. Sì, ma in quanto tempo riesco a farmi sistemare i denti? “Cercheremo di fare tutto in poche sedute”, questa la promessa. E, tra costi bassi e rate, sempre più cagliaritani “bussano” alle porte delle cliniche in “network”.