Cagliari prega per Andrea Giambroni, gravissimo dopo la caduta in monopattino per una buca

È Andrea Giambroni, il noto titolare del negozio di specialità alimentari “L’orto di papà” e con un passato recente anche tra le fila della politica (candidato con Forza Italia alle ultime elezioni per il rinnovo della municipalità di Pirri), l’uomo finito in Rianimazione al Brotzu dopo essere caduto col suo monopattino elettrico per una buca in via XX Settembre. Giambroni quella strada la conosceva molto bene, è vicinissima alla sua attività commerciale che segue, da anni, insieme alla moglie, Laura. Giambroni ha battuto violentemente la testa sull’asfalto: soccorso dal 118, è stato portato al Brotzu senza sensi e in codice rosso. Le sue condizioni sono parse sin da subito molto gravi ai soccorritori: una volta arrivato al pronto soccorso è stato subito trasferito in Rianimazione. Alla scena hanno assistito vari passanti, tra loro c’era anche chi conosce il commerciante e la voce si è sparsa quasi subito.

Sono infatti in tanti a pregare che tutto vada per il meglio e che Andrea Giambroni possa riprendersi presto, uscire dal Brotzu e tornare a proporre i suoi tanti prodotti cento per cento sardi nel negozio di via Sonnino.