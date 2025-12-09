Cagliari, poliziotto eroe salva due persone dall’incendio divampato in una abitazione in via Randaccio: prima dell’arrivo dei vigili del fuoco ha fatto uscire chi si trovava all’interno dei locali in fiamme.

Francesco Marica, poliziotto della Questura di Cagliari, Reparto Scientifica, si è prodigato al fine di aiutare chi si è trovato intrappolato tra il fumo e il fuoco: immediato anche l’intervento dei vigili del fuoco di Cagliari, che hanno messo in sicurezza lo stabile.

Le persone coinvolte nell’incendio sono rimaste leggermente intossicate. Attualmente in corso i rilievi per ricostruire l’origine del rogo.