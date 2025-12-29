Pirri torna al centro della polemica politica cittadina. Nel mirino finisce la Giunta Zedda, accusata di aver progressivamente svuotato di risorse, personale e attenzione istituzionale la Municipalità che rappresenta quasi 30 mila abitanti. A sollevare il caso è Roberto Mura, esponente di Alleanza Sardegna, che denuncia una gestione definita «approssimativa» e «irrispettosa» del ruolo di Pirri all’interno dell’amministrazione comunale.

Secondo Mura, il segnale più evidente arriva dal bilancio comunale appena approvato, nel quale sarebbero scomparse anche le poche risorse destinate al funzionamento della Municipalità. «È un fatto gravissimo – afferma – perché di fatto si accentra tutto sul Comune e si priva Pirri di qualsiasi reale autonomia amministrativa». Una scelta che, a suo giudizio, allontana ulteriormente l’ente dai cittadini e indebolisce la capacità di risposta ai bisogni del territorio.

A pesare è anche la questione del personale. «Figure che per anni hanno garantito un presidio amministrativo fondamentale sono state spostate altrove», sottolinea Mura, «con il risultato di aumentare la distanza tra il Comune e una comunità numerosa che chiede servizi, ascolto e continuità».

Ma è sulla gestione del PLUS – il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona per il triennio 2026-2028 – che esplode la critica più dura. Si tratta di un atto centrale per le politiche sociali cittadine, discusso da settimane in Consiglio comunale. «La Giunta si è ricordata solo all’ultimo momento che era obbligatorio acquisire anche il parere della Municipalità di Pirri», accusa Mura.

Da qui, secondo l’esponente di Alleanza Sardegna, una precipitosa corsa contro il tempo. «Si sono concentrate convocazioni d’urgenza della Municipalità e subito dopo del Consiglio comunale tra il 29 e il 30 dicembre. Non per eventi imprevedibili, ma per una gestione superficiale dei passaggi istituzionali», rimarca.

Il risultato, conclude Mura, è l’ennesima mortificazione del ruolo di Pirri: «Per quanto tempo ancora i consiglieri della Municipalità di Pirri, di maggioranza e di minoranza, continueranno ad accettare questo comportamento da parte della Giunta Zedda?», si chiede Mura.