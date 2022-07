Cagliari, pioggia di multe per i rifiuti: guerra a chi sporca e a chi non paga la Tari

A Cagliari multe, verifiche sul pagamento TARIP e addebito delle spese per la rimozione e lo smaltimento ai responsabili.

Prosegue la lotta contro l’abbandono dei rifiuti.

Multe, verifiche sul pagamento TARIP e addebito delle spese per la rimozione e lo smaltimento. A seguito delle segnalazioni nel Quartiere Marina, via Abba, via Malta, via Donizetti, via Newton, via Diaz, via Santa Maria Goretti, via Orlando, via Santa Margherita, via Einaudi, zona viale Bonaria, via Meilogu, zona del Cimitero, tra via Marongiu e via Delle Langhe, via Santa Gilla, via Del Lentischio, queste le sanzioni comminate dagli agenti della Sezione Vigilanza Igiene del Suolo del Corpo Polizia Locale ai responsabili di alcuni abbandoni di rifiuti al termine di mirate indagini.

L’intervento si inserisce in un quadro di attività messe in campo dall’Amministrazione Comunale per di prevenire e reprimere comportamenti contrastanti con la disciplina urbana e volti a ripristinare il decoro ambientale delle aree cittadine.

L’abbandono dei rifiuti è una forma di maleducazione che danneggia l’ambiente, causa disagi in termini di salute e decoro urbano. Ma anche incremento della spesa pubblica, considerati gli alti costi degli interventi di pulizia straordinaria.

Giova rammentare che a Cagliari l’attuale sistema prevede anche la raccolta domiciliare gratuita degli ingombranti (arredi, reti, frigoriferi, etc.), telefonando al numero verde 800533122 del centro informazioni di via Ciusa 133. In alternativa tramite email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] . In caso di persone diversamente abili, o di età maggiore di 65 anni che non abbiano all’interno del nucleo familiare persone con età inferiore, potrà essere richiesto il prelievo del rifiuto ingombrante all’interno della proprietà privata, al piano in cui sono presenti i materiali da rimuovere. Disponibili anche le isole ecologiche mobili, l’ecocentro di Sant’Elia e il Centro di riuso di via Contivecchi 8.