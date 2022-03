Cagliari, picchia e minaccia una studentessa: 18enne tunisino nei guai

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Stampace, dopo aver predisposto una serie di accertamenti a seguito della querela formalizzata da una diciottenne cagliaritana, studentessa, hanno denunciato per percosse, minacce e danneggiamento un tunisino, anch’egli diciottenne, residente ad Assemini, disoccupato e con precedenti. Nel corso degli ultimi mesi il giovane aveva esternato nei confronti della coetanea, con la quale intratteneva una sorta di relazione sentimentale, degli atteggiamenti violenti, consistiti in reiterate percosse e minacce, queste ultime rivolte ad un certo punto anche nei confronti del 61enne genitore convivente della ragazza. I genitori non hanno potuto fare a meno di osservare le ecchimosi che la ragazza mostrava sul volto, ai polsi e alle caviglie. Tali atteggiamenti aggressivi erano culminati nello scorso mese di febbraio in due episodi nei quali il denunciato aveva tra l’altro danneggiato il telefono cellulare della ragazza.