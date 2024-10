Cagliari, piazza Seui scambiata per ecocentro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sporcizia che richiama topi e gabbiani, felici del banchetto offerto da chi ha poca voglia di differenziare il pattume prodotto in casa. Quale modo, più semplice, per disfarsi quindi dell’immondizia? Sembra essere diventata una moda quella di abbandonare le buste dentro i cestini posizionati per le vie e le piazze, non solo di Cagliari, bensì di tanti altri comuni: una prassi che causa un forte degrado e uno spettacolo indecoroso per cittadini e turisti che devono aggirare il pattume anche solo per buttare una cicca di sigaretta. C’è chi invoca le telecamere di videosorveglianza per individuare i colpevoli, basterebbe un po’ di senso civico, però, per metter fine a tale scempio. Le segnalazioni si susseguono, lo sdegno aumenta per lo sfregio messo in atto nella città del mare e del sole che non merita, di certo, di essere trattata come una discarica a cielo aperto.