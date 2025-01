Cagliari, Piazza del Carmine: una piazza simbolo di Cagliari, per centralità e storia, che si trova a vivere un momento di grande difficoltà. La piazza è da sempre un punto di riferimento per il commercio locale e luogo di passaggio obbligato per residenti e turisti, ormai diventata oggetto di episodi di criminalità, seminando paura tra cittadini e commercianti. Attraversare la piazza è diventato un atto compiuto con timore, in un clima di insicurezza, di cui gli ultimi episodi di cronaca ne sono una triste conferma. Appena due giorni fa, un senegalese coinvolto in un’attività di spaccio ha reagito violentemente ferendo un poliziotto. Oggi, un episodio simile: un cittadino gambiano è stato arrestato per lo stesso motivo. Questi episodi, oltre a compromettere la sicurezza dei cittadini, stanno avendo un impatto diretto sulle attività commerciali che gravitano attorno alla piazza. I bar, i negozi e le attività storiche, che per anni hanno rappresentato un punto di forza e vitalità per la suddetta area, rischiano di subire una significativa riduzione della clientela. I cittadini, intimoriti, evitano quasi la piazza, e i turisti, un tempo attratti dalla bellezza e dalla storia di questo luogo, rischiano di restarne lontani. Le forze dell’ordine, di fronte all’aumento degli episodi di criminalità, hanno reso la piazza una “sorvegliata speciale”, intensificando la presenza sul territorio. Tuttavia, queste misure, sembrano non bastare. È evidente che servono interventi mirati e a lungo termine per ripristinare la sicurezza e restituire la piazza ai suoi cittadini. Piazza del Carmine è stata per decenni un luogo di ritrovo, commercio e vita sociale. La sua posizione strategica nel cuore di Cagliari la rende un punto nevralgico per la città. Per questo è fondamentale che le istituzioni si impegnino al fine di poter nuovamente garantire un ambiente sereno e vivibile. La speranza è che Piazza del Carmine torni ad essere quello che è stata nel corso degli anni: un luogo dove passare e fermarsi per ammirare la sua bellezza, fare acquisti o semplicemente prendersi un momento di tranquillità.