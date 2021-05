Cagliari piange Gianni Vacca, è morto a 84 anni il papà delle concessionarie auto

Cagliari dice addio a Gianni Vacca, è morto a ottantaquattro anni il papà delle concessionarie di automobili. Nato nel 1937, il suo cuore ha cessato di battere oggi. Nella vita è stato pilota, poi costruttore, le cronache ricordano che è stato proprio lui a tirare su una villa a Tripoli abitata non da un personaggio qualunque, ma addirittura da Gheddafi. Negli anni Settanta ha fondato la Special Car, gestita oggi dai suoi due figli, Nicola e Gian Mauro: “Un nonno, un padre e un marito, per molti uno dei più grandi piloti sardi e un imprenditore di successo, per noi di Special Car semplicemente Signor Gianni. Ci stringiamo al dolore della famiglia Vacca per la perdita del loro caro, un uomo che ha speso la sua vita per la passione dei motori e l’ha trasmessa a tutti noi con i suoi racconti. Ciao Signor Gianni”, così si legge nella pagina ufficiale della concessionaria auto.

Tantissimi, ovviamente, i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di un imprenditore conosciutissimo e molto stimato da tutti.