Cagliari piange Giacomo Citanna, addio a un grande uomo di spettacolo conosciutissimo in città. E’ scomparso all’età di 75 anni il volto noto delle tv private sarde. Su Fb uno dei primi a ricordarlo il dj Francesco Guarino, con una dedica nella sua bacheca: “Ricordo Giacomo con affetto e rispetto. Le nostre “avventure” artistiche si sono incrociate tra il 2002 e il 2003 alla discoteca Woodstock di Assemini, quando curavamo insieme la parte artistica della musica. Non solo tanto divertimento in regia, ma rispetto per la sua esperienza di vita. In un frangente della mia vita era diventato come uno zio …passavamo tanto tempo al telefono e in quel periodo ha contribuito anche lui a farmi maturare come persona2″. Giacomo Citanna era stato anche “un volto storico di Videolina”, così lo ha ricordato oggi l’Unione Sarda. Nelle sue trasmissioni televisive, molte in tandem con Giovanni Panunzio, gli scherzi e la comicità erano la regola.