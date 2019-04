Cagliari, perde il controllo dell’auto sull’Asse Mediano e finisce sul guardrail

Perde il controllo dell’auto e finisce sul guardrail centrale della carreggiata sull’Asse Mediano. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio al chilometro 6,100, le cause sono in fase di accertamento. Alla guida di una Volkswagen Polo, un 28enne, di Cagliari. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Marino, con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.