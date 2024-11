Cagliari, per Capodanno i giochi sono fatti: due offerte per organizzare i festeggiamenti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Due offerte per il Capodanno diffuso di Cagliari, al momento ancora top secret. Lunedì a palazzo Bacaredda si riunirà la commissione per esaminarle e decidere a chi affidare l’organizzazione. Cagliari arriva dunque in ritardissimo rispetto alle altre città della Sardegna, che già da tempo hanno deciso su quale artista puntare, scegliendo nomi di grande richiamo come i Pinguini tattici nucleari a Olbia e Gianna Nannini a Sassari.

Sui nomi degli artisti, considerando il budget di circa 300mila euro da spalmare però in più piazze e in più giorni, è molto difficile che a scaldare la notte più lunga dell’anno ci siano super big, a meno che gli organizzatori non riescano a far lievitare il budget a disposizione grazie all’apporto dei privati, novità di quest’anno.

Quattro le piazze che quest’anno saranno coinvolte (Yenne, San Giacomo, Garibaldi e Santa Croce) in tre giorni. Unico nome di richiamo a livello nazionale sarà l’artista che si esibirà in piazza Yenne nella notte di San Silvestro, per il resto sarà dato spazio agli artisti sardi.