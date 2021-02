Cagliari, Pd allo scontro con Truzzu: “Ennesimo schiaffo del sindaco sui concorsi a tempo indeterminato”

Appena insediato il sindaco poco si preoccupa di bloccare l’emorragia dei dipendenti che vanno via in base alle varie mobilità tra enti e pensionamenti.

“Ennesimo Schiaffo e mancanza di coraggio del sindaco di Cagliari alle tante persone che aspettavano le date per i concorsi a tempo indeterminato”. Il capogruppo del Pd di Cagliari Fabrizio Marcello attacca l’amministrazione comunale su Fb: “ Appena insediato il sindaco poco si preoccupa di bloccare l’emorragia dei dipendenti che vanno via in base alle varie mobilità tra enti e pensionamenti.