Cagliari, paura in via Brianza: ramo di un albero si stacca e crolla su un’auto

Paura stamattina in via Brianza. Verso le 10: 30 il ramo di albero, che si trovava all’interno di una scuola, è crollato in strada e ha travolto un’auto. All’interno della vettura c’era una donna: per lei tanto spavento ma nessuna ferita. Qualche lieve danno alla vettura (urti e graffi su sportello e cofano). Sul posto la polizia municipale per i rilievi e il servizio Verde pubblico intervenuto per liberare l’automobile.