Un pedone è stato investito davanti alla pizzeria Troll nel quartiere di Fonsarda a Cagliari. La vittima, un cliente del locale di nome Roberto, ha battuto violentemente la testa sul montante dell’auto e ha riportato ferite alla spalla e al femore. È stato trasportato d’urgenza in ospedale. Vivo per miracolo, in un incidente avvenuto in un punto con scarsissima visibilità, via dei Donoratico, dove le auto corrono. A raccontare l’episodio a Casteddu Online è Alessio, pizzaiolo di Troll, che lancia un appello: “Via dei Donoratico deve diventare zona a 30 km/orari, ogni due giorni viene investita una persona sulle strisce pedonali”.