Cagliari, parcheggia l’auto in via Tuveri e non torna più: record di multe da pagare

Decine di multe sul tergicristalli posteriore e su quello anteriore, che miracolosamente hanno retto anche alle ultime piogge. Alcune sono scolorite, altre con l’inchiostro quasi scomparso. Ma le copie sono tra le mani della polizia Locale e della Apcoa, e prima o poi dovranno essere pagate. Da chi? Dal proprietario di una Volkswagen Golf che, da oltre un mese, è parcheggiata sulle strisce blu in via Tuveri a Cagliari, a due passi dal tribunale e davanti ad una caffetteria. Stallo occupato senza avere mai pagato la sosta, sul cruscotto non compare nessun tagliando che possa giustificare un parcheggio così lungo. Oltre un mese, doveroso ripeterlo. E le sanzioni, ormai, sono decine. Il padrone dell’auto sarebbe tornato solo una volta, dopo pochi giorni, per prendere qualche oggetto dal bagagliaio. A notarlo è stato uno dei tanti commercianti della strada.

Nessuno, però, sa chi sia realmente. La macchina, a parte uno specchietto un po’ malandato e parte del colore scuro ormai sparito dal tettuccio, dentro è tenuta bene: c’è un arbre magique appeso allo specchietto e un coprivolante con fiori e disegnini che, a prima vista, sembra ben tenuto. Di sicuro, se non pagherà le tante multe staccate al ritmo di una al giorno dai controllori della sosta, rintracciare l’automobilista “sbadato” sarà un gioco da ragazzi.