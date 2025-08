Continuano gli episodi di inciviltà automobilistica a Cagliari. Emanuele Garzia di Confcommercio chiama la Polizia Municipale: in Viale Regina Margherita, di fronte al ristorante di Pomata 3 auto parcheggiate di cui una praticamente in curva in uno degli svincoli più pericolosi della città. Situazioni a dir poco intollerabili ad altissimo rischio di incidenti proprio nel cuore del centro storico in piena stagione turistica. Non si sa chi possa aver parcheggiato la propria auto in maniera così “pirotecnica”, fatto che Garzia ha voluto chiamare subito gli agenti della polizia locale guidati dal nuovo comandante Pierpaolo Marullo che già nei giorni scorsi aveva dimostrato con gli interventi in Via Dante di voler dare una linea nuova contro i parcheggi selvaggi a Cagliari.