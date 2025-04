Cresce la preoccupazione tra i Medici del Servizio di Continuità Assistenziale di Cagliari per il trasferimento, previsto per il 17 aprile 2025, nella nuova sede di Viale Trieste 37A. A oggi, nonostante le precedenti segnalazioni, non è ancora giunta alcuna risposta ufficiale circa la disponibilità di parcheggi riservati al personale medico. La questione, già urgente, assume contorni ancora più critici in vista dell’imminente festività di Sant’Efisio, durante la quale la zona, gravemente carente di stalli liberi, sarà interessata da ulteriori restrizioni dovute alla ZTL. I medici, infatti, non dispongono di mezzi aziendali e utilizzano le proprie auto private per raggiungere i pazienti, rendendo imprescindibile l’accesso a un parcheggio vicino alla sede. “Senza una soluzione immediata e concreta – spiegano i medici titolari e trimestrali – si rischiano gravi ripercussioni sulla regolarità e continuità del servizio offerto all’utenza”. Alla luce di tali criticità, il personale richiede con urgenza rassicurazioni ufficiali e propone, in mancanza di risposte tempestive, il rinvio del trasferimento fino alla risoluzione del problema logistico.