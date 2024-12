L’orto Botanico di Cagliari registra numeri record, 90 Mila i visitatori nel 2024, crescono i numeri rispetto agli anni precedenti. Le parole della direttrice Annalena Cogoni: “Merito della realizzazione di numerose iniziative e delle nuove collezioni inserite negli spazi dell’Orto”, e della determinazione con cui sono state portate avanti le azioni di comunicazione e di divulgazione scientifica lungo tutto l’anno. Un grazie va dunque a tutto il personale in servizio, che con passione e professionalità ha garantito un’offerta complessiva di grande livello”. Il servizio di visite guidate e laboratori didattici, potenziato nell’ultimo biennio, ha registrato un incremento “contribuendo a rendere l’Orto Botanico uno dei luoghi preferiti per le uscite didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”. Nel nuovo anno il Centro servizi Hortus Botanicus Karalitanus intende promuovere incontri e dibattiti sulla gestione del verde urbano e sull’importanza degli alberi nel contesto sociale come elementi identitari del territorio. Novità del 2025, la realizzazione di una serra che servirà per ospitare una collezione di orchidee andrà ad ampliare le attrattive dell’Orto Botanico.