Cagliari, ordina una spremuta e ruba le mance: “Erano i soldi per i miei baristi”

Ha postato gli screen del video l, registrato dalle telecamere interne, sui social, per “mettere in guardia i miei colleghi e gli altri negozianti”. Simone Paini, titolare del bar tabaccheria Ama in via Riva Villasanta 197 a Pirri, è stato vittima dell’ennesimo furto, compiuto da uno straniero in un’attività commerciale. Anche stavolta, come in passato, è stato preso di mira il barattolo delle mance: “È entrato, ha ordinato una pizzetta e un bicchiere d’acqua. Poi ha chiesto una spremuta: uno dei miei baristi si è girato per prepararla, l’altro era occupato con un cliente. Ha afferrato il barattolo e l’ha rapidamente infilato in una borsa a sacco. Prima di andarsene ha pagato il conto, circa sette euro”, racconta Paini. “Sono dispiaciuto per i miei ragazzi, lì dentro c’erano almeno quaranta euro, tutti soldi che sarebbero dovuti finire nelle loro tasche”. E invece, così non è stato.

“Sporgerò denuncia, ho anche i filmati, sono a disposizione”, prosegue il titolare del bar tabaccheria. “Ho voluto rendere pubblico il fatto per mettere in guardia gli altri commercianti. In zona gira un ladro, non l’avevo mai visto prima”.