CAGLIARI, ONDATA DI CALDO RECORD: 38 GRADI ALLE 16 MA NELLE AUTO PARCHEGGIATE SI RAGGIUNGE QUOTA 45 GRADI

A Pirri, attorno a Via Mentana, nella auto parcheggiate al sole si raggiunge quota 45 gradi. Le temperature si attesta poi che scendono a 38 gradi in un tragitto di circa un km grazie all’aria condizionata altissima. Sono confermate quindi le ondate di calore e i 38 gradi previsti nei giorni scorsi dall’allerta della Protezione Civile, che prosegue fino al 31 luglio. Come sempre, è consigliabile soprattutto in questi giorni di non uscire nelle ore più calde. Fino ad almeno giovedì prossimo l’afa coinvolgerà anche tutta la Penisola, con temperature che supereranno i 40 gradi. Lo scorso weekend ha fatto già registrare giornate da bollino rosso in 6 città, con l’allerta massima per le ondate di calore su Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Fortunatamente, la bassa pressione, che si fermerà prima sul nord e sulla Scozia, arriverà anche sull’Europa Continentale e in Italia.