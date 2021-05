Cagliari, ok alla Festa del Mare: mega evento con Villaggio della Nautica alla Fiera. C’è anche Luna Rossa

Una Festa del Mar con un Villaggio Nautico dal Terminal Crociere al Padiglione Nervi, col coinvolgimento di Luna Rossa. Un grande evento per l’immagina della città. Al momento c’è l’ok della commissione Politiche del mare e presto il voto del consiglio comunale. Sarà poi la giunta comunale a intraprendere le interlocuzioni con tutti i soggetti potenzialmente interessati per l’organizzazione della “Festa del Mare – Sea Fest – Fiesta del Mar”.

L’idea è quella di un evento di caratura senza precedenti che faccia da catalizzatore per i produttori, i dealers e per gli armatori del settore nautico e vada a competere con gli altri saloni nautici nazionali e mondiali. Anche per creare un indotto legato a diversi altri settori, come quello dell’accoglienza alberghiera ed extra alberghiera, della ristorazione, del commercio etc.

E c’è anche l’idea di un “villaggio nautico” per gli espositori del settore, a terra nel Quartiere Fieristico di viale Diaz e in mare nello specchio acqueo che va dal molo del Terminal Crociere, lungo la passeggiata di Su Siccu e la calata della Rari Nantes, fino al Capannone Nervi.

Il periodo più idoneo per lo svolgimento dell’evento e delle manifestazioni sportive collegate al mare è stato individuato tra maggiore giugno, periodo in cui la temperatura è mite e il ciclo di luce e l’orario legale consentono di avere una maggiore fase diurna.

Il connubio dello sport e dello spettacolo, collegati all’esposizione commerciale e a tutte le attività correlate, renderebbero la manifestazione attrattiva e unica nel suo genere. L’evento dovrebbe durare due week end, durante il quale si dovrebbero svolgere manifestazioni sportive, esposizioni commerciali e dimostrative, fiera espositiva dei natanti nuovi e usati, a terra e in mare, didattica ed eventi formativi legati allo sport e alla cultura del mare.