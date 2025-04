“Quelle che vedete sono nutrie. Non so se un’invasione di questo tipo sia normale – escluso il potenziale rischio di aggressioni, un altro problema per chi frequenta il parco è legato agli escrementi lasciati dagli animali, che non vengono mai puliti”. La segnalazione arriva da S. L., cittadino cagliaritano e abituale frequentatore del parco di Terramaini, che ha documentato con un video la massiccia presenza di roditori all’interno dell’area verde. Il filmato, girato durante una passeggiata, è stato inviato alla redazione di Casteddu Online. Il parco di Terramaini, un polmone verde di circa otto ettari molto frequentato da sportivi, famiglie, bambini e cittadini in cerca di relax, ospita ormai una numerosa colonia di nutrie. La vicinanza al canale e l’abbondante vegetazione sembrano favorire la proliferazione di questi roditori, che si muovono indisturbati lungo i vialetti e nelle aree erbose.