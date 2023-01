Cagliari, nuovo look per piazza Garibaldi e 3 piazze a Pirri: “Lavori entro febbraio”

Nuova piazza Garibaldi e interventi antivandali in piazza delle Aquile. Presentato oggi in commissione lavori pubblici l’investimento di 500 mila euro per la manutenzione straordinaria e riqualificazione di alcuni luoghi simbolo di Pirri e del centro città.

“In piazza Garibaldi interverremo per la pavimentazione in legno”, dichiara Umberto Ticca, presidente della commissione, “ e il montacarichi per l’accesso dei disabili ai bagni e riaprirli. I lavori partiranno entro 2 settimane”.

E poi Pirri. Dove si interverrà in piazza delle Aquile, piazza Marzabotto e piazza d’Azeglio. Lavori al via tra un mese. “Sono interventi che testimoniano l’attenzione da parte dell’amministrazione anche nelle zone periferiche della città”, dichiara Antonello Floris, Fdi. In piazza delle Aquile, da tempo nel mirino dei vandali, verrà sostituito il parapetto in plexiglas con altro tipo di materiale antisfondamento, inoltre saranno inseriti arredi-dissuasori all’ingresso delle vie per evitare la percorrenza di motocicli all’interno della piazza. Sì anche alla manutenzione straordinaria della pergola danneggiata dai vandali e al ripristino delle pavimentazioni ammalorate.

In piazza Marzabotto e piazza d’Azeglio) ci sarà un intervento più complesso con la riqualificazione completa della piazza (illuminazione, pavimentazione, arredi e area giochi).