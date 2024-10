Cagliari, nuovo crollo all’università: un lampada si è staccata all’improvviso sfiorando un docente in via Trentino

Di



cagliari

Pezzi di intonaco che si sbriciolano come farina oppure si staccano e cadono al suolo: oggi è stato il turno di una lampada che, per casualità, non ha preso in pieno un docente in aul