Cagliari, la fornitura di microinfusori Omnipod 5 scarseggia: “Tra i pazienti pediatrici c’è anche un bambino che ha sia il diabete che la sindrome di Down, il persistere di questo ritardo gli sta causando disagi ulteriori rispetto a chi ha la sola patologia diabetica”.

Un’altra segnalazione giuge dai malati diabetici, questa volta dai pazienti che fanno riferimenti alla Asl di Cagliari. Diversi i solleciti già inoltrati alle istituzioni di competenza, l’ultima solo poche settimane fa, dal presidente Francesco Pili dell’associazione “Diabete Zero Odv” che spiega: “Ad alcuni pazienti affetti da diabete di tipo 1 in carico all’ASL di Cagliari non era stato fornito il microinfusore Omnipod 5 della Theras Lifetech (in abbinamento al sensore Dexcom G6 della medesima azienda). Tale diniego era stato motivato spiegando che si sarebbe trattato di dispositivi non inclusi tra quelli aggiudicatari di gara, ma – come Vi scrivemmo – eravamo, invece, certi del contrario: che rientrassero proprio tra quelli aggiudicatari dell’ultima gara bandita e aggiudicata il 31 luglio 2024.

Ci risulta che, a seguito della segnalazione nostra e di genitori di pazienti pediatrici interessati, l’Assessorato regionale alla Sanità si sia prontamente attivato e che, in particolare, il dott. Stefano Piras, abbia chiesto all’ASL di Cagliari, in qualità di Direttore del Servizio Promozione e governo delle reti di cure, chiarimenti riguardo alla mancata fornitura dei dispositivi in oggetto.

A oggi, tuttavia, gli interessati ci segnalano di non aver ancora potuto ritirare microinfusore e sensore. Facciamo presente che tra questi pazienti pediatrici c’è anche un bambino che ha sia il diabete che la sindrome di Down per cui ha esigenze di cura ancora più complesse: il persistere di questo ritardo gli sta, dunque, causando disagi ulteriori rispetto a chi ha la sola patologia diabetica”. Non si esclude che l’associazione e le famiglie interessate “si rivolgano a un avvocato o alla Procura affinché sia garantito il diritto alle cure di questi pazienti”.