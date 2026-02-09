Rifacimento pavimentazione stradale, da martedì 10 febbraio lavori sulla rampa dell’Asse mediano in uscita verso via dei Valenzani
Salvo avverse condizioni metereologiche, a partire da domani, martedì 10, e sino a venerdì 13 febbraio la rampa in uscita dall’Asse Mediano verso via dei Valenzani e la via dei Valenzani sino all’intersezione con viale Ciusa saranno interessati da lavori di fresatura e bitumatura per il rifacimento della pavimentazione stradale.
Gli interventi saranno effettuati tra le ore 9 e le ore 18. La circolazione sarà regolata mediante movieri.