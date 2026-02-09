Interessata anche la via Valenzani sino all’incrocio con il viale Ciusa. Traffico regolato da movieri

Rifacimento pavimentazione stradale, da martedì 10 febbraio lavori sulla rampa dell’Asse mediano in uscita verso via dei Valenzani

Salvo avverse condizioni metereologiche, a partire da domani, martedì 10, e sino a venerdì 13 febbraio la rampa in uscita dall’Asse Mediano verso via dei Valenzani e la via dei Valenzani sino all’intersezione con viale Ciusa saranno interessati da lavori di fresatura e bitumatura per il rifacimento della pavimentazione stradale.

Gli interventi saranno effettuati tra le ore 9 e le ore 18. La circolazione sarà regolata mediante movieri.