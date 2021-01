Cagliari, nuova area verde in centro: “Salviamo la foresta urbana di viale Trieste”

Un nuovo spazio verde in centro che salvi la foresta urbana spontanea nata nei vecchi stallaggi Meloni di viale Trieste. La proposta, primo firmatario il presidente della commissione Patrimonio Marcello Polastri, che mira a tutelare il verde spontanei del giardino foresta dell’ex stallaggio Meloni in viale Trieste. Dove “enormi pachidermi verdi”, cioè ficus alti un decina di metri dalla folta chioma, “conferiscono pregio naturalistico all’architettura vegetale della città”. Ieri il documento ha ottenuto il via libera del consiglio comunale.

L’idea è quella di creare un grande polmone verde in grado di produrre ossigeno, ombra benessere e vita sana. L’obiettivo è cercare un accordo con la Regione proprietaria dell’area che nella zona ha in programma di costruire nuovi uffici e parcheggi.