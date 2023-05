Cagliari, notte di terrore per una coppia: “Aggrediti a calci e coltellate alla Marina e in piazza Gramsci”

Hanno trascorso la notte tra mercoledì e giovedì in un locale di via Principe Amedeo, la Baracca Rossa, in parte insieme ad un amico, alle 4:30 sono usciti per tornare a casa e, tra i vicoli della Marina e piazza Gramsci, sono stati aggrediti e picchiati da un gruppo di balordi. Ennesimo episodio di violenza a Cagliari, le vittime sono una 21enne residente a Quartu e un 24enne originario di Assemini ma residente nel capoluogo sardo. C’è la denuncia già fatta alla polizia e, anche, i referti del Brotzu e del Policlinico: lei se l’è cavata con 5 giorni di cure, lui con sei. La coppia è ancora molto provata e spaventata e, per paura di possibili ritorsioni, sceglie di parlare con la garanzia dell’anonimato: “Un gruppo di ragazzi, una volta usciti dal locale, ha iniziato a seguirci e ci hanno aggrediti”. Il buio la fa quasi da padrone, lui e lei non riescono a vedere in faccia gli aggressori, forse un gruppo “misto” di italiani e stranieri: “Parlavano un’altra lingua, non riuscivo a capirli”, afferma il giovane. Nella denuncia viene fatto risaltare che, all’interno del locale di via Principe Amedeo, ci sia stato un litigio con un gruppo di ragazzi, “italiani e nordafricani, che si è concluso con un nulla di fatto”. Una parte della gang ha mirato alla ragazza: “Ho tirato fuori lo spray al peperoncino ma me l’hanno preso subito, spruzzandomelo in faccia. Sono caduta e ho perso conoscenza dopo che ho battuto la testa”. Il 24enne è fuggito a gambe levate sino alla zona di piazza Gramsci, inseguito dai balordi: raggiunto, è stato preso a calci e pugni e gli è stat sferrata una coltellata.

I medici del Policlinico di Monserrato hanno refertato, alla giovane, traumi alla testa e al torace, oltre alla presenza di tracce dello spray al peperoncino. Al compagno, invece, i medici del Brotzu hanno refertato “escoriazioni dorso-lombari e un trauma cranico-toracico da percosse”, oltre ad una ferita alla mano: sei giorni di cure. “Le persone che vivevano nei palazzi delle strade dove siamo stati aggrediti si sono affacciate e hanno chiamato il 118 e il 113. Sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volante”. I ragazzi hanno raccontato agli agenti la notte di follia, le indagini sono già partite. Il 21enne e la ventiquattrenne, ancora molto malconci, non hanno dubbi: “Speriamo che le cose cambino, serve più sicurezza in città. Non si può non potere più uscire a certi orari solo perchè c’è la paura che qualcuno possa prenderti e picchiarti per nulla”.