All’arrivo in piazza San Michele, la pattuglia dell’Arma è stata a sua volta presa di mira con il lancio di arance e limoni, che hanno colpito l’auto di servizio senza provocare danni. Quando i militari sono scesi dal mezzo per intervenire, i responsabili, tutti di giovane età, si sono dati alla fuga, riuscendo a dileguarsi rapidamente nelle vie circostanti.

Durante la fuga, uno dei giovani ha perso una bomba carta, un ordigno artigianale del peso di circa un chilogrammo, ritrovato immediatamente dai Carabinieri. Considerata la potenziale pericolosità del manufatto, l’area è stata messa in sicurezza e l’ordigno è stato prelevato dal personale specializzato della Squadra Artificieri del Nucleo Investigativo, che ha avviato gli accertamenti tecnici necessari.

Sono ora in corso indagini approfondite per risalire all’identità dei responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Dalle prime ore della mattinata, inoltre, è stato avviato un servizio straordinario di controllo del territorio che coinvolge le Stazioni dei Carabinieri di Cagliari Sant’Avendrace, Villanova e Pirri, oltre alla Sezione Radiomobile, con il supporto aereo dell’elicottero dell’Arma.

L’intervento rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione e vigilanza volto a rafforzare la sicurezza urbana e a tutelare l’incolumità collettiva, con particolare attenzione ai comportamenti devianti che, soprattutto in contesti cittadini, possono trasformarsi in situazioni di serio pericolo per la comunità.