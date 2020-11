Cagliari, non si rassegna ad essere lasciato e perseguita l’ex ragazza: “Rasentato il sequestro di persona”. In mattinata a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Villanova hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura coercitiva personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nei confronti di un 19enne ucraino, residente a Cagliari, gravato da precedenti denunce, ritenuto responsabile dei reati di violenza privata e atti persecutori, in danno dell’ex fidanzata ora 18enne. Il provvedimento odierno scaturisce da accertamenti eseguiti dai militari, a seguito della querela presentata dalla ragazza un mese fa.

In particolare, è stato appurato che l’indagato avrebbe più volte minacciato e molestato l’ex ragazza: in una circostanza ha impedito alla stessa, con l’uso della violenza, di fare rientro a casa e, in un’ulteriore occasione, ha trascinato con forza la persona offesa, nel tentativo di impedirle di allontanarsi da lui e raggiungere la propria auto. Insomma, il non rassegnarsi ad essere lasciato lo ha condotto a comportamenti che secondo i carabinieri hanno rasentato il sequestro di persona. Ora dovrà starle lontano a scanso di provvedimenti più severi e restrittivi.