Cagliari, non si ferma all’alt: minorenne senza patente fermato dalla polizia.

I motociclisti del Nucleo Pronto Intervento della polizia locale di Cagliari, impegnati nel costante presidio del territorio, hanno effettuato ieri una intensificazione dei controlli nel centro storico cittadino. In particolare, dopo aver intimato l’ALT al conducente di uno scooter, questi non si è fermato e ha proseguito la sua marcia diretto verso via Roma. Raggiunto e fermato, il conducente è risultato un minorenne privo di patente in quanto mai conseguita.

Lo scooter è stato così posto sotto fermo amministrativo per tre mesi, e ai genitori è stata contestata la guida senza patente e l’ inottemperanza all’ALT.