“Cagliari, non c’è più nessun volo per Londra: come mai Easyjet ha cancellato la tratta?”

Buongiorno,

in questi giorni ho scoperto che Easyjet ha cancellato la tratta Cagliari-Londra Stansted dal 1 settembre. Non c’é piu nessun volo dal capoluogo sardo verso la capitale inglese. Era nell’aria, data la soppressione delle basi della compagnia a Newcastle, Southend e Stansted per l’appunto. Si sperava in un cambio di aeroporto per la tratta, magari Gatwick o Luton, ci saremmo adeguati, invece niente voli, tutto cancellato.

La cosa che mi sorprende, però, é che i voli da Olbia (sia Gatwick che Luton, e qualche giorno con 2 voli addirittura!!) e da Alghero sono rimasti intatti.

Non so quale sia stata la decisione della compagnia nella soppressione della tratta da Cagliari, forse il covid ha davvero messo a terra le compagnie aeree; di certo non farà piacere ai tanti emigrati che puntualmente usufruiscono di questa tratta.

Sono molto adirata e vi ho scritto per informare chi ancora non lo sa (i miei amici sardi che risiedono a Londra erano ignari di questo) in modo che possano organizzarsi al meglio, di questi tempi, i loro rientri in Sardegna dai loro cari.

Grazie per l’attenzione.

Francesca Casula