Cagliari, domani i “no green pass” in piazza: “Il lascia passare verde crea discriminazioni”

Domani manifestazione dei no green pass in piazza Carmine: un presidio, organizzato dal gruppo Is pipius no si tocant, presso la Rappresentanza Territoriale del Governo nel giorno dell’obbligatorietà del certificato verde (lo strumento studiato dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria) per l’accesso ai luoghi di lavoro.

“Contestualmente verrà consegnato un documento inerente le violazioni giuridiche/costituzionali e le forme vessatorie che il “lascia passare verde” rappresenta”, si legge nel comunicato del gruppo, “inoltre verranno evidenziate le discriminazioni e tensioni in ambito sociale/lavorativo che il green pass è destinato a generare. Siamo in attesa”, concludono, “di conferma incontro udienza con l’assessore alla Sanità, col sindaco di Cagliari e il presidente Solinas”.