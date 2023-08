Cagliari, niente voli per Roma e Milano sino a metà settimana: i trasporti ai tempi di Solinas. Chissà cosa ne pensa l’assessore Antonio Moro, che postava ironicamente la foto di un aereo per Alghero mezzo vuoto. Da Cagliari impossibile spostarsi per metà della settimana: non c’è un posto libero nei voli per Roma e Milano. Chi ha una urgenza familiare o sanitaria può rassegnarsi a soffrire. E’ l’incredibile epilogo della continuità territoriale nell’estate in Sardegna: siamo isolati, imprigionati, impossibile viaggiare.

Impossibile varcare il mare, almeno attraversando il cielo. Il resto lo fanno i prezzi davvero folli di aerei e navi, che arrivano a toccare più di 500 euro per un solo volo di andata o ritorno, non di andata e ritorno. La situazione sarebbe paradossale se non fosse un problema atavico che nessuno, da Soru in poi, è riuscito a risolvere. Anzi la situazione continua a peggiorare, sia perchè i voli sono drasticamente diminuiti sia perchè le tariffe sono ormai completamente fuori controllo.