Cagliari, neonato in fin di vita portato a Roma con un aereo militare

Volo della speranza per un neonato. Questo pomeriggio un Falcon 50 del 31° Stormo dell’ Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario urgente per un neonato in imminente pericolo di vita in volo da Cagliari a Roma. Al suo arrivo nella Capitale il piccolo, di appena 1 giorno, è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù.