È il comitato dei residenti di Stampace che affida a Adolfo Costa, il presidente, la richiesta ufficiale alle istituzioni locali: “Il comitato dei residenti di Stampace, unitamente alle attività produttive, vista la situazione creatasi dopo la chiusura h/24 di via Sassari che danneggia sia gli uni, residenti, che le citate attività produttive, richiede la riapertura della strada almeno sino alle 18:00.

Le foto scattate tutti i giorni testimoniano l’inutilità della chiusura della strada, i disagi per residenti e attività produttive sono evidenti.

Ci chiediamo il perché vengano sistematicamente ignorati gli attori principali che sono i residenti, quando si prendono decisioni così importanti sulla vita quotidianità delle cittadine e dei cittadini, senza alcuna ragione con soluzioni scriteriate, inutili, insensate e inconcepibili.

In sintesi, chiediamo che almeno un dirigente virtuoso che deve esserci all’interno dell’amministrazione, convinca la giunta a rivedere i propri piani su quanto lamentato e che venga ammessa con un provvedimento ad hoc, l’inutilita della chiusura h/24 di una strada dove sono alle 18:00 non si vede passare nemmeno un cane”.