Cagliari, nel folle inseguimento con i carabinieri investito un giovane rider: è in ospedale. Far west a Cagliari, la Golf impazzita con 4 giovani a bordo e la droga ha coinvolto anche un giovane rider cagliaritano, che è stato investito davanti al San Giovanni di Dio e si trova ora ricoverato in ospedale con diverse ferite. Una notizia nella notizia, emersa a tarda notte nei rilievi dell’incredibile vicenda, con la clamorosa fuga da viale Buoncammino al Largo. Una folle fuga in auto da viale Buoncammino al Largo Carlo Felice a Cagliari, sfrecciando nelle vie di Stampace e in piazza Yenne a bordo di una Golf bianca, prima di andare a scontrarsi contro un’altra auto dei carabinieri, distruggendola. Stavano scappando perchè avevano droga e soldi dentro un borsello, i quattro giovani fermati dai militari.

Marijuana e denaro, e dentro la macchina potrebbero aver nascosto altra roba. I quattro sono già stati portati in caserma, l’inseguimento è avvenuto davanti a centinaia di persone in pieno centro città, poco dopo le ventuno. Le indagini vanno avanti. Confermato anche il ferimento di un carabiniere, sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 e la polizia Municipale. I fermati sono tre giovani di Cagliari e uno di Assemini, di età compresa tra i 24 e i 30 anni.