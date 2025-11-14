Nuova mattinata al buio per i commercianti di Cagliari, che tornano a denunciare con crescente frustrazione le ripetute interruzioni programmate della corrente elettrica nel quartiere di Sant’Alenixedda. Lunedì 24 novembre E-distribuzione sospenderà nuovamente l’energia dalle 8 alle 15 per consentire lavori sulla rete: si tratterebbe della terza interruzione nel giro di poco più di un mese.

A segnalarlo alla nostra redazione è Alessandro Murgia, titolare di un negozio della zona, che racconta una situazione ormai divenuta insostenibile. «È la terza volta in poco tempo – spiega –: una prima sospensione a metà ottobre, la seconda il 3 novembre e ora un’altra, per l’intera mattinata. Capisco un intervento, forse due, ma tre sono troppi. Stanno davvero esagerando».

Il nodo principale è l’impatto economico sulle attività commerciali: ogni blackout programmato implica serrande abbassate, servizi bloccati e incassi azzerati. «Con la crisi che avanza e il potere d’acquisto che cala – sottolinea Murgia – una mattinata di chiusura pesa eccome sulle casse di una piccola o media impresa. Chi rimborsa queste perdite?».

Nel quartiere non mancano i cartelli che annunciano i lavori, spesso con date diverse, segno di interventi ripetuti e frammentati. Da qui l’appello del commerciante: «Perché non effettuare i lavori di notte, quando non disturbano nessuno? Perché non completare tutto in un’unica soluzione? Vi chiediamo di indagare per capire che cosa stiano facendo e perché occorrano così tante interruzioni».

La segnalazione si unisce a un coro di lamentele sempre più ampio in diverse zone della città, dove le sospensioni programmate della corrente stanno diventando una fonte di disagio costante per residenti e attività.