Cagliari, dono di Natale alla periferia: il mercatino aprirà in piazza San Michele

Mancano ancora 9 mesi. Ma la giunta ha già deciso (il voto è di qualche giorno fa). Il mercatino natalizio non si terrà soltanto in piazza Yenne e nel corso Vittorio Emanuele II e in piazza del Carmine: in via sperimentale verrà aperto anche in piazza San Michele. Non solo centro storico, l’atmosfera natalizia arriva anche nella periferia della città, davanti alla chiesa della Medaglia Miracolosa e accanto a via Is Mirrionis.

La novità è stata messa nero su bianco dall’esecutivo uscente. I mercatini avranno una chiara caratterizzazione natalizia e dovranno dare risalto alla vendita di prodotti tipici delle festività e della tradizione locale artigianale, compresa quella enogastronomica. Stanziati anche 165 mila euro come contributo per le luminarie.

Confermato anche il “Capodanno diffuso”. I palchi per l’animazione musicale per festeggiare l’arrivo del 2020 saranno allestiti al bastione Santa Croce, in piazza San Giacomo e in piazza Yenne.