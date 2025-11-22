La Squadra Mobile di Cagliari ha arrestato in flagranza di reato una ragazza italiana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
I poliziotti sospettavano da tempo che all’interno di un appartamento, ubicato nel quartiere Is Mirrionis, fossero occultate sostanze stupefacenti pronte per essere cedute. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Gruppo Falchi, dopo essersi appostati, hanno approfittato di un momento favorevole per fare accesso all’interno dell’abitazione, dov’era presente la 24enne. A seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto 70 grammi di hashish già suddiviso in dosi, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante. L’indagata è stata condotta in Questura e tratta in arresto. Al termine della redazione degli atti è stata accompagnata presso la sua abitazione in attesa dell’udienza, all’esito della quale l’arresto è stato convalidato.