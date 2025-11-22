La Squadra Mobile di Cagliari ha arrestato in flagranza di reato una ragazza italiana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti sospettavano da tempo che all’interno di un appartamento, ubicato nel quartiere Is Mirrionis, fossero occultate sostanze stupefacenti pronte per essere cedute. Nel pomeriggio di , gli agenti del Gruppo Falchi, dopo essersi appostati, hanno approfittato di un momento favorevole per fare accesso all’interno dell’abitazione, dov’era presente la 24enne. A seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto 70 grammi di hashish già suddiviso in dosi, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante. L’indagata è stata condotta in Questura e tratta in arresto. Al termine della redazione degli atti è stata accompagnata presso la sua abitazione in attesa dell’udienza, all’esito della quale l’arresto è stato convalidato.