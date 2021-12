Cagliari, musica e show di luci in piazza Garibaldi: la magia del videomapping sulla scuola Riva

Ecco il video mapping alla scuola Riva in piazza Garibaldi, uno spettacolo ogni mezz’ora a partire dalle ore 18. Gli altri saranno proiettati al Bastione di Saint Remy e sulle facciate della Torre dell’Elefante.

“Saranno tre: sulla facciata della Scuola Riva nella piazza Garibaldi, sulla parete frontale del Bastione di Saint Remy e su quella della Torre D’Elefante, che guarda verso la piazza Yenne – ha dichiarato oggi l’assessore alle Attività produttive e Turismo Alessandro Sorgia, “con spettacoli ogni mezz’ora, dalle 6 della sera sino a mezzanotte, già dal 15 dicembre”. Stamattina è stato presentato il programma degli eventi natalizi. Oltre al Corso Vittorio Emanuele II, la piazza Yenne, la via Manno, la piazza Costituzione, la via Garibaldi, la piazza Garibaldi, la via Paoli, tante sono le zone del Capoluogo di Sardegna che questo 2021 si sono addobbate a festa. E con un programma di appuntamenti che prevede tante iniziative per accompagnare, cagliaritani e visitatori lungo l’ultimo mese dell’anno. “Natale a Cagliari” è stato presentato oggi al Municipio. L’Amministrazione comunale, con uno stanziamento attorno a 500mila euro, grazie al bando contributi per la promozione del territorio, alle associazioni e agli operatori commerciali cittadini, animerà le vie dello shopping e non solo, con musica e spettacoli, che “coinvolgeranno grandi e piccoli per oltre due settimane”, ha sottolineato l’assessore Alessandro Sorgia facendo gli onori di casa.

Protagonista sarà sempre Babbo Natale. Come sabato 18 (dalle 18) e domenica 19 (dalle 10,30), quando sfilerà sulle vespe, in replica il 23 sera e il 24 mattina, tra le vie Alghero, Manno, Garibaldi, largo Carlo felice e via Roma. Da giovedì 16 sino al 24 dicembre, partirà invece musica e animazione nelle principali vie dello shopping del centro cittadino e Pirri, con brani tratti da musical, giocolieri, bande musicali, ensemble vocali e fiati. E dal 17 al 19 dicembre, un “carillon vivente, fatto di persone vere, già rappresentato in tutta Europa, che unisce la spettacolarità del teatro di strada con musica e danza”, ha anticipato Valentina Casalena, della cooperativa Mega.