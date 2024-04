Cagliari, muro crollato nel 2021 in via Is Maglias: dopo 3 anni di macerie in strada via ai lavori

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Via Is Maglias: al via i lavori di ripristino del muro crollato nel 2021. L’annuncio è del consigliere comunale Roberto Mura, gruppo misto. “Finalmente (è veramente il caso di dirlo) sono partiti i lavori per il ripristino del muro crollato nel novembre del 2021 a causa delle forti piogge. Questa vicenda”, spiega il consigliere, “è stata caratterizzata da tantissime difficoltà che l’hanno trascinata per troppi anni. Oggi finalmente si vedono azioni concrete per risolvere il problema che ha generato tantissime difficoltà dal punto di vista della viabilità sia per le auto sia per i pedoni. Può e deve essere l’occasione per porre seriamente il problema della sicurezza di via Is Maglias: sono previste importanti risorse per la riqualificazione di tutta l’area di Tuvixeddu e Tuvumannu la sicurezza stradale è una priorità che non può più essere procrastinata”.